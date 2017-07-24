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24 июля 2017
18:19  24 июля 2017 3

Видный украинский ученый умер из-за отказа пограничников пропустить его в Польшу

У Юрия Зелинского стало плохо с сердцемФото: Pixabay

Украинский ученый, профессор и заведующий отделом комплексного анализа теории потенциала Института математики Национальной академии наук Украины Юрий Зелинский скоропостижно скончался во время прохождения украинско-польской границы на КПП Шегини. У мужчины стало плохо с сердцем, когда пограничники отказались пропустить его в Польшу.

Как сообщает Life, ученый направлялся на международную математическую встречу. При себе у него было письмо с просьбой о содействии при пересечении границы. Но на пограничном пункте его отказались пускать в Польшу.

Профессору стало плохо. Ему вызвали скорую сразу в двух странах. Первой приехала польская, которая и констатировала смерть ученого, сообщает телеканал 360.

Юрий Зелинский — автор нескольких десятков публикаций, в том числе на английском языке. Его труды цитируются более чем в ста научных работах, сообщает Lenta.Ru.

Наталья Володина
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