Украинский ученый, профессор и заведующий отделом комплексного анализа теории потенциала Института математики Национальной академии наук Украины Юрий Зелинский скоропостижно скончался во время прохождения украинско-польской границы на КПП Шегини. У мужчины стало плохо с сердцем, когда пограничники отказались пропустить его в Польшу.
Как сообщает Life, ученый направлялся на международную математическую встречу. При себе у него было письмо с просьбой о содействии при пересечении границы. Но на пограничном пункте его отказались пускать в Польшу.
Профессору стало плохо. Ему вызвали скорую сразу в двух странах. Первой приехала польская, которая и констатировала смерть ученого, сообщает телеканал 360.
Юрий Зелинский — автор нескольких десятков публикаций, в том числе на английском языке. Его труды цитируются более чем в ста научных работах, сообщает Lenta.Ru.