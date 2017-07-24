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Главные новости Курганской области
19:11  24 июля 2017 0

Курганец осужден за призывы к терроризму в соцсети. Раскаяние смягчило его наказание

Курбан байрам в мечети Рамазан на ул. Репина, 42. Екатеринбург, молитва, ислам, намаз, ритуал, мусульмане, исламисты
Молодой человек признал вину, раскаялся и содействовал следствиюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор жителю Кургана за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Обвиняемый вместо реального срока получил штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

Молодой человек был активным приверженцем радикальных течений ислама. На своей странице во «ВКонтакте» он регулярно размещал высказывания, пропагандирующие терроризм, в том числе ведение вооруженного джихада с врагами ислама, а также призывы к такой деятельности.

Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Суд учел, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и оказывал помощь следствию. По данным источников в правоохранительных органах, молодой человек был учеником бывшего имама курганской мечети Али Якупова, который также обвинялся в экстремизме, был оправдан, но его дело возвращено на доследование.

Анна Бояркина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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