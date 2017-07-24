Приволжский окружной военный суд в Самаре вынес приговор жителю Кургана за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. Обвиняемый вместо реального срока получил штраф в 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.
Молодой человек был активным приверженцем радикальных течений ислама. На своей странице во «ВКонтакте» он регулярно размещал высказывания, пропагандирующие терроризм, в том числе ведение вооруженного джихада с врагами ислама, а также призывы к такой деятельности.
Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Суд учел, что обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном и оказывал помощь следствию. По данным источников в правоохранительных органах, молодой человек был учеником бывшего имама курганской мечети Али Якупова, который также обвинялся в экстремизме, был оправдан, но его дело возвращено на доследование.