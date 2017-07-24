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Главные новости Свердловской области
19:58  24 июля 2017 0

Водители ВИЗ-Стали продемонстрировали высший пилотаж в управлении грузовиками и легковушками

Конкурсная программа включала теоретический и практический этапыФото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Конкурс профессионального мастерства среди работников транспортного цеха прошел на ВИЗ-Стали. За право носить звание «Лучший по профессии» соревновались водители грузовых и легковых автомобилей, прошедшие отборочный тур.

Конкурсная программа финала включала два этапа: теоретическую проверку знаний правил дорожного движения и демонстрацию практических навыков скоростного и фигурного вождения.

Водители предприятия боролись за звание «Лучший по профессии»
Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

По итогам испытаний победителями конкурса признаны: среди водителей легковых автомашин — Рашид Гараев, среди водителей грузовых автомашин — Николай Петровнин. Оба лидера получили дипломы и денежные премии, остальные участники конкурса — благодарственные письма администрации предприятия.

«Конкурсы профессионального мастерства являются важным звеном системы подготовки кадров и повышения квалификации работников. В этом году в конкурсных испытаниях примут участие представители пяти профессий: машинист крана, водитель автомобиля, аппаратчик конверсии, контролер ОТК, вальцовщик стана холодной прокатки. На звание „Лучший по профессии“ будут претендовать около 200 представителей заводских подразделений», — рассказывает начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

Наталья Володина
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