Конкурс профессионального мастерства среди работников транспортного цеха прошел на ВИЗ-Стали. За право носить звание «Лучший по профессии» соревновались водители грузовых и легковых автомобилей, прошедшие отборочный тур.
Конкурсная программа финала включала два этапа: теоретическую проверку знаний правил дорожного движения и демонстрацию практических навыков скоростного и фигурного вождения.
По итогам испытаний победителями конкурса признаны: среди водителей легковых автомашин — Рашид Гараев, среди водителей грузовых автомашин — Николай Петровнин. Оба лидера получили дипломы и денежные премии, остальные участники конкурса — благодарственные письма администрации предприятия.
«Конкурсы профессионального мастерства являются важным звеном системы подготовки кадров и повышения квалификации работников. В этом году в конкурсных испытаниях примут участие представители пяти профессий: машинист крана, водитель автомобиля, аппаратчик конверсии, контролер ОТК, вальцовщик стана холодной прокатки. На звание „Лучший по профессии“ будут претендовать около 200 представителей заводских подразделений», — рассказывает начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.