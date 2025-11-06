Ветераны СВО на Урале осваивают профессию лекторов ради работы с молодежью

Российское Общество «Знание» создало новый проект для ветеранов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сто участников специальной военной операции из Свердловской области начали переподготовку для работы с подрастающим поколением. В Уральском институте управления РАНХиГС для них открыли двухдневный курс «Лектор патриотического просвещения», где ветеранов научат доносить правду об СВО до школьников и студентов. Второй поток образовательной программы «Знание — Героям» собрал военных со всего региона. Как отмечают организаторы, именно участники боевых действий должны стать главными проводниками патриотических ценностей для молодежи.

«Вы все нам очень нужны, поскольку являетесь непосредственными свидетелями и участниками специальной военной операции. Сегодня именно вы выступаете в роли главных носителей патриотизма и лидеров в воспитательной работе», — обратилась к участникам директор свердловского филиала Общества «Знание» Олеся Третьякова.

Среди слушателей — ветеран СВО из Среднеуральска Анатолий Созонов, оставивший бизнес два года назад, чтобы пойти защищать родину.

Продолжение после рекламы

«Учиться нужно всегда. Конкретно этот курс для меня очень важен, потому что он помогает улучшать навыки чёткого и структурированного изложения информации», — поделился он.

Программа сочетает теоретические лекции о геополитической ситуации и практические мастер-классы по ораторскому искусству. В числе спикеров — эксперты РАНХиГС, участники СВО и Герой России Александр Палящий.

«Сегодня наступил тот момент, когда битва идет не только на поле боя, но и за умы наших будущих поколений. И основные силы, которые будут биться — это мы с вами», — подчеркнул Александр Палящий.

Образовательная программа для ветеранов включила как теоретические, так и практические модули. Эксперты РАНХиГС — заместитель директора Центра социально-экономических исследований Игорь Челак и заместитель директора Центра ДПО Александр Исаков — осветили ключевые темы современной геополитики, включая противостояние России и Запада, вопросы суверенитета и суть понятия «нацизм». Участник СВО, замдиректора УИУ Максим Канев проанализировал факты и домыслы вокруг специальной военной операции.

Особое внимание уделили развитию практических навыков публичных выступлений. Опытные лекторы — журналист ГТРК «Урал» Ольга Зиналиева и доцент УрГПУ Татьяна Дорохова — провели мастер-классы по ораторскому мастерству, работе с голосом и жестами, методам удержания внимания аудитории и подготовке эффективных презентаций.