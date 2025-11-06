Свердловчане не получили ничего, кроме свай (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Десятки свердловчан остались без новых домов, так как отдали деньги застройщику, обещавшему построить коттеджи по разработанному проекту, но работа замерла. Компания приостановила строительство на этапе забивки свай и не возвращает деньги. Об этом URA.RU рассказала пострадавшая Наталья.

«В 2023 году мы решили построить свой домик, заключили договор. Нашли компанию „Дом 360“, они нарисовали нам проект, и они должны были начать строить, но процесс затягивался: то кто-то руку сломал, то кого-то нет. Со скандалами они нам забили сваи, опалубку сделали очень плохо, на него нельзя было бы поставить дом», — поделилась женщина.

Жители просят принять закон, который помог бы в решении таких вопросов Фото: предоставлено пострадавшей Натальей

Семья написала досудебную претензию, и в период с января по февраль они пытались разобраться в ситуации через суд. Женщина выиграла суд, однако деньги им не вернули и, по словам пострадавшей, возвращать не будут. В процессе разбирательств Наталья узнала, что в таком положении оказались не они одни, в том числе и по всей России.

Все покупатели, оставшиеся без домов, объединились и обратились на прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент поручил разобраться, однако движения никакого не было. Пострадавшие также просили помощи у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина, ходили на прием в министерство строительства Свердловской области.

«Там нам сказали, что ничем помочь не могут, но предложили собрать реестр тех, кто оказался в такой же ситуации, и на этом все остановилось. Затем мы записались на прием к губернатору Свердловской области Денису Паслеру, после этого нас приняли в прокуратуре, принимали участие представители министерства строительства региона», — заключила Наталья. Ее семья отдала застройщику более четырех миллионов.

жители обращались и к местным чиновникам Фото: предоставлено пострадавшей Натальей

Впоследствии жители писали министру финансов РФ Антону Силуанову, премьер-министру России Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Также они подавали заявку на проведение митинга пострадавших в Москве, но им было отказано.

«От всех пострадавших компания получила от одного до семи млн рублей, при этом строительство не завершили, деньги не вернули, а телефоны и адреса сменили. Многие живут в съемных квартирах, продолжая оплачивать ипотеку за проект, которого по факту нет. Мы мечтали построить дом, мечтали о пополнении в семье, но наши мечты разрушили», — заключила Наталья.

Корреспондент URA.RU попытался связаться по телефону с компанией «Дом 360». Однако номер оказался недоступен, а профиль в «Яндекс Картах» и соцсетях недействительны.