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Главные новости Югры
21:01  24 июля 2017 0

Юная жительница Сургута научила коня писать картины

Сначала девушка учила животное различать цветаФото: скрин с видео

Жительница Сургута Анастасия Прокопченко, тренирующаяся в конном клубе, научила рисовать коня по кличке Мираж. Сначала девушка учила животное различать цвета и держать кисточку.

Конь из Сургута рисует картину за пять-восемь минут, в коллекции уже пять работ. «Кисточки уже выпадывают не так часто, как поначалу. В общем, он очень старается, ему это очень нравится», — рассказала наездница.

Тренер девушки Татьяна Тимкачева относится к необычному творческому союзу с юмором и одобрением. «Я считаю, что всадник и лошадь в этом случае лучше находят контакт. Они становятся ближе друг другу, и это помогает в верховой езде», — приводит слова тренера телеканал СТВ.

Сейчас девушка усиленно готовится к первым соревнованиям по конкуру и выездке, которые состоятся в Ханты-Мансийске в октябре.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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