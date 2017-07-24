Юная жительница Сургута научила коня писать картины

Жительница Сургута Анастасия Прокопченко, тренирующаяся в конном клубе, научила рисовать коня по кличке Мираж. Сначала девушка учила животное различать цвета и держать кисточку.
Конь из Сургута рисует картину за пять-восемь минут, в коллекции уже пять работ. «Кисточки уже выпадывают не так часто, как поначалу. В общем, он очень старается, ему это очень нравится», — рассказала наездница.
Тренер девушки Татьяна Тимкачева относится к необычному творческому союзу с юмором и одобрением. «Я считаю, что всадник и лошадь в этом случае лучше находят контакт. Они становятся ближе друг другу, и это помогает в верховой езде», — приводит слова тренера телеканал СТВ.
Сейчас девушка усиленно готовится к первым соревнованиям по конкуру и выездке, которые состоятся в Ханты-Мансийске в октябре.