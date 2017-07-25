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Главные новости Тюменской области
12:13  25 июля 2017 0

Трансформаторные будки заговорили с тюменцами на языке уличного искусства. ФОТО

Фото: пресс-служба СУЭНКО

Тюмень вливается в пространство мирового стрит-арта благодаря фестивалю культурного проектирования «Морфология улиц». СУЭНКО — партнер фестиваля — дала возможность художникам рассказать свои истории горожанам на стенах трансформаторных подстанций.

Четыре месяца в рамках фестиваля художники из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Тобольска, Кургана, Перми, Омска и Самары меняли облик города — создавали галерею под открытым небом.

Как отмечают организаторы «Морфологии улиц», главная цель такого масштабного стрит-арт проекта в Тюмени — это украшение и оживление городских улиц, придание объектам городского хозяйства необычного облика, заставляющего прохожих вступать в диалог с художниками посредством уличного искусства.

Сейчас участники и организаторы фестиваля продумывают новые формы для развития городского пространства.

«Оформление трансформаторных подстанций решает две задачи: у объекта появляется яркая внешность, которая не оставит равнодушными тюменцев и гостей города, кроме того, это позволит защитить его от вандализма», — прокомментировал участие в фестивале директор СУЭНКО Данил Анучин.

С апреля по июнь больше десятка трансформаторных пунктов СУЭНКО появились на карте работ фестиваля «Морфология улиц» в Google.

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Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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