Тюмень вливается в пространство мирового стрит-арта благодаря фестивалю культурного проектирования «Морфология улиц». СУЭНКО — партнер фестиваля — дала возможность художникам рассказать свои истории горожанам на стенах трансформаторных подстанций.
Четыре месяца в рамках фестиваля художники из Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Тобольска, Кургана, Перми, Омска и Самары меняли облик города — создавали галерею под открытым небом.
Как отмечают организаторы «Морфологии улиц», главная цель такого масштабного стрит-арт проекта в Тюмени — это украшение и оживление городских улиц, придание объектам городского хозяйства необычного облика, заставляющего прохожих вступать в диалог с художниками посредством уличного искусства.
Сейчас участники и организаторы фестиваля продумывают новые формы для развития городского пространства.
«Оформление трансформаторных подстанций решает две задачи: у объекта появляется яркая внешность, которая не оставит равнодушными тюменцев и гостей города, кроме того, это позволит защитить его от вандализма», — прокомментировал участие в фестивале директор СУЭНКО Данил Анучин.
С апреля по июнь больше десятка трансформаторных пунктов СУЭНКО появились на карте работ фестиваля «Морфология улиц» в Google.