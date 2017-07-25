Предполагаемым виновником страшного ДТП на Волоколамском шоссе называют водителя Merсedes S500, 32-летнего жителя Рублевки Андрея Смирнова. Следователи пока не утверждают, что за рулем находился именно он, но в Сети уже обсуждают как виновника аварии «мажора с Рублевки»
Экс-генеральный директор МГТС Андрей Смирнов регулярно публикует в социальных сетях фотографии, где он находится за рулем различных элитных иномарок, таких как Porshe и Merсedes, отмечают «Дни.ру». Издание добавляет: предполагается, что машины принадлежат именно Смирнову. По данным РЕН-ТВ, попавший в ДТП на Волоколамском шоссе Merсedes S500 стоит примерно шесть миллионов рублей.Следователи установили, что эта машина числится на Смирнове.
Однако утверждать, что машиной в момент ДТП управлял именно он, правоохранители не торопятся. В пресс-службе столичного управления ГИБДД отмечают, что один из участников аварии скрылся с места происшествия, сейчас полиция устанавливает его местонахождение. Сам водитель во время ДТП не пострадал, он успел выскочить из «Мерседеса» до того, как машина загорелась.
Авария на Волоколамском шоссе произошла 25 июля 2017 года примерно в 6:10 мск. Merсedes S500 при маневре вылетел на встречную полосу и врезался в две иномарки — Skoda и Fiat. От столкновения Fiat отбросило по направлению к автобусу Mercedes. ДТП парализовало движение на трассе — пробка растянулась от Канала имени Москвы до Пехотной улицы, дорогу частично открыли лишь днем, писала «Национальная служба новостей». Водитель одного из пассажирских автобусов рассказал телеканалу 360, что из-за ДТП на Волоколамском шоссе простоял в пробке шесть часов.
Из-за столкновения пострадали трое мужчин из автомобиля Fiat и один из пассажиров автобуса. Их госпитализировали с различными травмами — от ушибов до сотрясения мозга.
Незадолго до аварии водитель Mercedes S500 ехал по Волоколамскому шоссе в направлении улицы Свободы. «Этот автомобиль прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения», — рассказали очевидцы.