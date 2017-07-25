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25 июля 2017
24 июля 2017
Главные новости Свердловской области
22:19  25 июля 2017 0

На Урале в карьере среди камней обнаружили останки человека. ФОТО

Кости были разбросаны под смотровой площадкойФото: "tagilcity"

Рабочие обнаружили останки человека под смотровой площадкой в Гальянском карьере (Нижний Тагил). На место были вызваны сотрудники полиции.

Пугающая находка была сделана, когда сотрудники подрядной организации загружали руду для перевозки, пишет «Tagilcity». Части человеческого скелета были присыпаны скальным камнем и разбросаны недалеко друг от друга. Череп торчал из-под камней отдельно.

Очевидцы предположили, что когда-то человека расчленили и части тела по отдельности сбросили сверху, а возможно, тело растащили собаки. Подробности должны будут выяснить сотрудники отдела СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила.

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Череп лежал отдельно среди камней Фото: «tagilcity»

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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