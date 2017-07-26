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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
08:33  26 июля 2017 14

Россиянина высадили из самолета в США за «оккупацию Крыма»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Американец отказался лететь вместе с "оккупантом"Фото: Pixabay

Посольство РФ в США проверяет информацию о россиянине, которого высадили с внутреннего американского авиарейса за «оккупацию Крыма», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Гражданина РФ Андрея Еремина высадили из готовящегося взлетать самолета из Сиэтла в Атланту. Причиной стало обращение соседа Андрея к сотрудникам авиакомпании Delta. Американец заявил, что Еремин «оккупант Крыма, как и другие граждане России» и отказался находиться с ним на одном борту. Сотрудники компании встали на сторону гражданина США и высадили Еремина. Ему пришлось лететь до места назначения на другом самолете.

Представители дипмиссии России в США на странице в Facebook разместили обращение пострадавшего, потребовав от авиакомпании комментариев.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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