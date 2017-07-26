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26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Москвы
10:33  26 июля 2017 4

«Лаборатория Касперского» выпустила новый антивирус — бесплатный для всех

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Работа над Kaspersky Free велась в течение полутора летФото: depositphotos.com © URA.RU

«Лаборатория Касперского» выпустила новый антивирус, который, по словам гендиректора компании Евгения Касперского, будет абсолютно бесплатным.

«Мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — приводит РИА «Новости» заявление Касперского.

Бесплатный антивирус не будет «конкурировать» с платными версиями. Работа над Kaspersky Free велась в течение полутора лет.

В течение ближайших дней скачать и установить Kaspersky Free смогут жители США и Канады, а также ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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