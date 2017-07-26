10:33 26 июля 2017 4

Работа над Kaspersky Free велась в течение полутора лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Лаборатория Касперского» выпустила новый антивирус, который, по словам гендиректора компании Евгения Касперского, будет абсолютно бесплатным.

«Мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, «безвозмездно, то есть даром», — приводит РИА «Новости» заявление Касперского.

Бесплатный антивирус не будет «конкурировать» с платными версиями. Работа над Kaspersky Free велась в течение полутора лет.

В течение ближайших дней скачать и установить Kaspersky Free смогут жители США и Канады, а также ряда стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Казахстан, сообщает «Федеральное агентство новостей».