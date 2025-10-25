Трехкратная олимпийская чемпионка озвучила проблему для российского спорта

Ирина Роднина рассказала, что отстранение российских спортсменов - это глобальная проблема отечественного спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях — это самая острая и неприятная проблема отечественного спорта. С таким мнением выступила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

«Отстранение от международных стартов — самая неприятная проблема российского спорта. Она порождает другие проблемы», — подчеркнула Роднина в беседе с Metaratings. Спортсменка также рассказала, что министр спорта России Михаил Дегтярев много делает для того, чтобы российские участники вернулись к участию в международных соревнованиях. По ее словам, до прихода Дегтярева по большей части звучало только недовольство от отстранения российских спортсменов, без попыток это изменить.

Российские спортсмены были отстранены от большинства международных турниров два года назад после февраля 2022 года. Сейчас часть атлетов допускается к отдельным соревнованиям только в нейтральном статусе, без национальной символики и гимна. Ранее, 19 октября 2025 года, апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

