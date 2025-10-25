Часть районов Белгородской области попала под риск подтопления из-за атаки на дамбу (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении дамбы Белгородского водохранилища в результате удара ВСУ. Согласно информации из его telegram-канала, существует вероятность повторных попыток обстрела для окончательного разрушения дамбы.

В случае серьезных разрушений может возникнуть угроза затопления поймы реки со стороны Харьковской области, а также ряда улиц населенных пунктов Белгородской области. Что сейчас происходит в Белгородской области — в материале URA.RU.

Отдельные районы могут быть затоплены

В случае разрушения плотины может возникнуть риск затопления поймы реки, находящейся на территории Харьковской области, а также ряда улиц в населенных пунктах Белгородской области. Там проживает около одной тысячи человек.

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения

Вячеслав Гладков сообщил, что региональные власти уже приступили к организации эвакуации в пункты временного размещения (ПВР) жителей Белгорода, оказавшихся в зоне потенциального подтопления и не располагающих альтернативными вариантами для проживания. Так, в селе Безлюдовка эвакуация распространяется на улицы Победы, Коммунистическая, Речная и переулок Коммунистический. В Новой Таволжанке — на улицы Гражданская, Зеленая, Заречная, Песчаная, Дзержинского, Колхозная, Щорса, Луговая, Комсомольская, Садовая и Серикова. А в городе Шебекино, в микрорайоне Титовка, — на переулок Нежуры.