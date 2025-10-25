«Вызывающая жалость»: молодая невеста Лепса ополчилась на фанатов, обвиняющих ее в развале семьи
Аврора Киба высказалась о своей причастности к разводу Лепса, заявив. что не уводила того из семьи
Фото: Соцсети Авроры Киба
Невеста российского певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, заявила, что не уводила своего избранника из семьи. Так, она прокомментировала в своих соцсетях слухи о причастности к разводу артиста с бывшей супругой Анной Шаплыковой.
«Прошу не связывать эту тему [развода] со мной. Я считаю это низким. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!», — высказалась Киба, подчеркнув, что не в первый раз ее обвиняют в разводе Лепса. Она также уточнила, что познакомилась с музыкантом лишь спустя два года после его официального развода.
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова расстались три года назад после почти 20 лет брака. Пара распалась без публичных скандалов, однако слухи о причине развода до сих пор вызывают активное обсуждение среди поклонников и в социальных сетях. Часть пользователей предполагала, что новая избранница стала поводом для разрыва, передает Pravda.ru.
Однако сам артист ранее признавался, что сожалеет о случившемся и сохраняет теплые отношения с бывшей женой ради детей. Бывших супругов не раз видели вместе после официального расставания, а Лепс подчеркивает, что продолжает поддерживать семью. В августе 2025 года Лепс заявлял, что копит на свадьбу с Кибой, рассчитывая на пышное торжество. До этого был скандал Кибы с телеведущей Викторией Боней на тему отношений Лепса, передает MK.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- .25 октября 2025 16:46Гриша, не повторяй судьбу Джигарханяна