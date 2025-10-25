«Вызывающая жалость»: молодая невеста Лепса ополчилась на фанатов, обвиняющих ее в развале семьи

Аврора Киба высказалась о своей причастности к разводу Лепса, заявив. что не уводила того из семьи Фото: Соцсети Авроры Киба

Невеста российского певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, заявила, что не уводила своего избранника из семьи. Так, она прокомментировала в своих соцсетях слухи о причастности к разводу артиста с бывшей супругой Анной Шаплыковой.

«Прошу не связывать эту тему [развода] со мной. Я считаю это низким. На такое может пойти лишь вызывающая жалость и падшая женщина!», — высказалась Киба, подчеркнув, что не в первый раз ее обвиняют в разводе Лепса. Она также уточнила, что познакомилась с музыкантом лишь спустя два года после его официального развода.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова расстались три года назад после почти 20 лет брака. Пара распалась без публичных скандалов, однако слухи о причине развода до сих пор вызывают активное обсуждение среди поклонников и в социальных сетях. Часть пользователей предполагала, что новая избранница стала поводом для разрыва, передает Pravda.ru.

