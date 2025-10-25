Ошибочные штрафы с камер: юрист рассказал, какие постановления почти невозможно оспорить
Сложнее всего оспорить ошибочные штрафы с камер за парковку, говорит юрист
Труднее всего оспорить ошибочные штрафы, выписанные на основании данных камер за нарушение правил парковки. Об этом он рассказал автоюрист Лев Воропаев.
«Это ситуации с непристегнутым ремнем или нарушениями правил парковки. <...> Их оспорить тяжеловато, потому что ошибки в данных камеры здесь не так очевидны. Но при наличии доказательной базы и должных усилий вполне возможно», — пояснил юрист в интервью для портала «Ридус».
По словам Воропаева, число ошибочных постановлений, связанных с некорректным прочтением данных дорожных камер, невелико. «На самом деле штрафов по ошибке назначается не так много. Полагаю, менее процента из всех штрафов, выносящихся в отношении участников дорожного движения. Думаю, даже меньше 0,1%», — добавил он.
Юрист также отметил, что штрафы по видеоданным выставляют не только ГИБДД, но и каршеринговые компании. В числе недавних случаев — история серебряного призера Олимпиады-2022 Ирины Аввакумовой. Спортсменка получила штраф от сервиса по аренде авто за передачу руля третьему лицу, хотя на кадрах камеры видно, что за рулем находилась она сама, а подруга — на пассажирском сиденье. После того как инцидент получил огласку в соцсетях, компания пообещала аннулировать штраф.
