Ошибочные штрафы с камер: юрист рассказал, какие постановления почти невозможно оспорить

Сложнее всего оспорить ошибочные штрафы с камер за парковку, говорит юрист

Труднее всего оспорить ошибочные штрафы, выписанные на основании данных камер за нарушение правил парковки. Об этом он рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Это ситуации с непристегнутым ремнем или нарушениями правил парковки. <...> Их оспорить тяжеловато, потому что ошибки в данных камеры здесь не так очевидны. Но при наличии доказательной базы и должных усилий вполне возможно», — пояснил юрист в интервью для портала «Ридус».

По словам Воропаева, число ошибочных постановлений, связанных с некорректным прочтением данных дорожных камер, невелико. «На самом деле штрафов по ошибке назначается не так много. Полагаю, менее процента из всех штрафов, выносящихся в отношении участников дорожного движения. Думаю, даже меньше 0,1%», — добавил он.

