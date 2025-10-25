Диана Гурцкая отказалась продолжить дело мужа

Диана Гурцкая заявила, что не будет лезть в политику, продолжая дело мужа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Народная артистка России Диана Гурцкая заявила, что не собирается строить политическую карьеру после смерти своего супруга — Петра Кучеренко, который занимал пост замглавы Минобрнауки РФ. Об этом певица рассказала журналисту проекта «Абзац» во время фестиваля «Белая трость». По словам исполнительницы, она продолжает заниматься благотворительностью и творчеством.

«Я человек творческий. Без творчества не могу, без музыки. Это моя жизнь, мой воздух. Политики — это грандиозные люди, большие профессионалы. Я никогда о себе так громко не думала и не имела таких больших амбиций. Я понимаю, что многое делаю для страны благотворительностью, но смелости пойти в политику у меня нет. Я рада, что у меня получается дарить радость. Это самое главное», — поделилась Гурцкая в интервью изданию.

Артистка подчеркнула, что несмотря на множество общественных и социальных проектов, она не видит себя в роли чиновника или депутата. Гурцкая напомнила, что недавно вступила в Общественную палату РФ, где сфера ее работы связана именно с поддержкой людей с ограниченными возможностями и развитием инклюзивных инициатив.

Певица также рассказала, что потеря супруга для нее остается трагедией — их брак длился 18 лет, Кучеренко скончался в 2023 году от сердечной недостаточности, передает Pravda.ru.