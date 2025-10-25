В Коми объявили режим «Беспилотной опасности»

В Республике Коми ввели режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в городе Ухта и в радиусе 200 километров от него введен план «Ковер». Об этом сообщили официальные источники в регионе.

Согласно сведениям Минобороны, в небе над Ростовской областью ликвидировали 20 дронов, в воздушном пространстве Волгоградской области — 19, а над Брянской областью — 17. Кроме того, атаки ВСУ были успешно отражены в Калужской области, где сбили 12 БПЛА, в Смоленской — 11, в Белгородской и Московской — по девять устройств. При этом семь из них направлялись в сторону Москвы. В Воронежской и Ленинградской областях было нейтрализовано по восемь дронов, по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и еще по одному беспилотнику сбили в Тверской и Тульской областях.