Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Коми объявили режим «Беспилотной опасности»

25 октября 2025 в 15:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В городе Ухта объявлен режим «Ковер»

В городе Ухта объявлен режим «Ковер»

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Республике Коми ввели режим «Беспилотная опасность». Кроме того, в городе Ухта и в радиусе 200 километров от него введен план «Ковер». Об этом сообщили официальные источники в регионе. 

«На территории Республики Коми введен режим „Беспилотная опасность“», — написали в официальном telegram-канале «Республика Коми Z». За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 121 беспилотник самолетного типа. 

Согласно сведениям Минобороны, в небе над Ростовской областью ликвидировали 20 дронов, в воздушном пространстве Волгоградской области — 19, а над Брянской областью — 17. Кроме того, атаки ВСУ были успешно отражены в Калужской области, где сбили 12 БПЛА, в Смоленской — 11, в Белгородской и Московской — по девять устройств. При этом семь из них направлялись в сторону Москвы. В Воронежской и Ленинградской областях было нейтрализовано по восемь дронов, по два — в Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и еще по одному беспилотнику сбили в Тверской и Тульской областях.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал