Якубович поделился мыслями об уходе из «Поля чудес»

Телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что не собирается покидать проект. Об этом он рассказал в беседе журналистами.

«Я не собираюсь никуда уходить. Я навсегда в программе. Сколько будет идти, столько и буду там», — сказал Якубович в интервью для издания «Абзац». Он отметил, что на текущий момент не видит для себя преемника.