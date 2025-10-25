Логотип РИА URA.RU
Якубович поделился мыслями об уходе из «Поля чудес»

25 октября 2025 в 15:23
Леонид Якубович ведет шоу "Поле чудес" с 1991 года

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что не собирается покидать проект. Об этом он рассказал в беседе журналистами.

«Я не собираюсь никуда уходить. Я навсегда в программе. Сколько будет идти, столько и буду там», — сказал Якубович в интервью для издания «Абзац». Он отметил, что на текущий момент не видит для себя преемника.

В этом году капитал-шоу «Поле чудес» исполняется 35 лет. Первым ведущим программы был Владислав Листьев, а в 1991 году его сменил Леонид Якубович, который с тех пор неизменно ведет передачу. В 2014 году в телецентре «Останкино» открылся музей шоу, где самым ценным экспонатом считается первый черный ящик для призов.

