В Югре объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре правительства ХМАО.
Режим ЧС введен для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Березовском и Белоярском районах из-за лесных пожаров. В регионе создается оперативный штаб под руководством вице-губернатора Алексея Забозлаева. Штаб будет работать на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по ХМАО.
Как ранее сообщало агентство, на северо-западе ХМАО горят леса. В Березовском и Белоярском районе введен муниципальный режим ЧС. На тушении занята тяжелая техника и десятки специалистов МЧС.
Как рассказал «URA.RU» источник в правительстве Югры, Наталья Комарова пока не собирается выходить из отпуска. Губернатор сейчас находится в Москве и контролирует происходящее по телефону. «Если ситуация будет близка к критической, губернатор экстренно прервет отпуск, но пока предпосылок для этого нет», — комментирует собеседник.
Югра наряду с Ямалом и Коми вошла в топ-3 регионов России, где сильнее всего горят леса. В правительстве ранее заявляли, что проблемы только на северо-западе ХМАО из-за сильной жары и сухих гроз. В других территориях субъекта пока сильных пожаров нет.