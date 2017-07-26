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Главные новости Югры
12:46  26 июля 2017 2

Губернатор Комарова не стала отказываться от отпуска из-за режима ЧС в ХМАО

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Критическая ситуация на северо-западе ХМАО не повлияла на отпуск Натальи КомаровойФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-центре правительства ХМАО.

Режим ЧС введен для ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в Березовском и Белоярском районах из-за лесных пожаров. В регионе создается оперативный штаб под руководством вице-губернатора Алексея Забозлаева. Штаб будет работать на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по ХМАО.

Как ранее сообщало агентство, на северо-западе ХМАО горят леса. В Березовском и Белоярском районе введен муниципальный режим ЧС. На тушении занята тяжелая техника и десятки специалистов МЧС.

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Как рассказал «URA.RU» источник в правительстве Югры, Наталья Комарова пока не собирается выходить из отпуска. Губернатор сейчас находится в Москве и контролирует происходящее по телефону. «Если ситуация будет близка к критической, губернатор экстренно прервет отпуск, но пока предпосылок для этого нет», — комментирует собеседник.

Югра наряду с Ямалом и Коми вошла в топ-3 регионов России, где сильнее всего горят леса. В правительстве ранее заявляли, что проблемы только на северо-западе ХМАО из-за сильной жары и сухих гроз. В других территориях субъекта пока сильных пожаров нет.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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