16:53 25 июля 2017 0

На северо-западе ХМАО сильные лесные пожары Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за сильных лесных пожаров Югра попала в топ-3 самых сложных точек России. Огонь распространяется пока что только в нескольких муниципалитетах, но власти уже приняли решение о введении особого режима на территории всего региона. Это означает, что жителям нельзя посещать леса, и уже тем более разводить там костры и устраивать пикники.

Чиновники признают, что если жара накроет весь округ — «дымное лето» 2012-го может повториться. Пока югорчанам угрожают горящие леса Ямала, от смога вотчину губернатора Натальи Комаровой спасает только восточный ветер. О сложившейся ситуации, ближайших прогнозах, и о том, дойдет ли югорчан смог с севера — в интервью с первым заместителем директора департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО Евгением Платоновым.

-Евгений Петрович, в Белоярском районе уже введен режим чрезвычайной ситуации…

-Не только в Белоярском. Вот буквально только что было принято решение о введении режима ЧС еще и в Березовском районе — там тоже сильные пожары. И в целом по автономному округу было также принято решение о введении специального противопожарного режима межмуниципального характера.

-То есть теперь на территории всего округа действует особый режим?

-Да, независимо от того, есть ли там пожары или нет. И исключения, это два района — Березовский и Белоярский, где объявлена чрезвычайная ситуация. В России сейчас три самые сложные точки — это Ямал, Коми и северо-запад ХМАО.

-Почему сильные пожары на севере Югры?

-Там жара 30 градусов уже три недели, никаких осадков и очень сильные сухие грозы. Это нехарактерная погода для той территории. Плюс ко всему там особенные леса — они легко воспламеняются, быстро распространяются по большой площади.

-Что сейчас там происходит?

Евгений Платонов уверяет — на северо-западе ХМАО проблемы, но остальная часть региона пока без сильных пожаров Фото: Александр Елизаров © URA.RU

-Работает тяжелая техника — водосливное устройство (ВСУ) объемом 3,5 кубометра воды выливают на пожар. Вчера перебросили в Белоярский район 26 человек, сегодня еще 20. Всего там заняты локализацией пожара порядка 130 сотрудников. С завтрашнего дня на пожаре будет работать еще большой вертолет Ми-8АМТ из Тюмени, также будет перебрасывать группировки людей в те места, где возможна локализация огня.

-Синоптики прогнозируют жаркий август. Ожидаете распространения огня на другие территории?

-По Белоярскому и Березовскому прогнозируют еще как минимум неделю устойчивой жары. На востоке и юге ХМАО небольшие дожди, ночью похолодания, поэтому погодные условия пока что не предрасположены к сильным пожарам. Есть небольшие, но они тушатся вовремя, и не успевают распространяться по большой площади.

-В 2012-м году полыхал практически весь округ. Тогда выгорело 120 тысяч гектаров леса. Есть риски повторения этой ситуации?

-Тогда во всем регионе стояла жара, были сухие грозы, из-за чего было очень много очагов возгорания. Сейчас горит только северо-запад ХМАО. Да, там достаточно серьезная ситуация, но это локальный очаг.

— Уже было такое, когда смог с ЯНАО доходил до крупных городов Югры. В этой истории можно как-то повлиять?

-Помните, в прошлом году смог с Ямала дошел до Челябинска, и там весь город задыхался? Мы сделать ничего не можем, все зависит от розы ветров. Если на нас пойдет ветер с Ямала, то вы сразу почувствуете. Пока что ветер восточный и нам ничего не угрожает. Если пойдет дым, то правила стандартные — марлевые повязки, не гулять по улице. Но пока по нашей территории сообщений про смог еще не было.

-Спасибо.

На сегодняшний день в лесах Югры действует 25 лесных пожаров. 180 гектаров охвачены огнем в Белоярском районе, 97 — в Березовском. Пожары также есть в Ханты-Мансийском, Сургутском и Советском районах. В 2012 в автономном округе произошли самые сильные лесные пожары в новейшей истории региона. Огнем было уничтожено свыше 120 тысяч гектаров леса, а города окутал удушливый смог.