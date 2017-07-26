Ямальский промышленный долгострой берет кредит

Ямальский промышленный долгострой — Новоуренгойский газохимический комплекс (НГХК) — берет кредит в 15,7 млрд рублей. НГХК должен уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Их размер найти в документации, опубликованной на сайте госзакупок, не удалось. Деньги комплексу предоставит ПАО «Газпром». НГХК является проектом компании.
Это далеко не первый договор займа предприятия и ПАО «Газпром». В апреле 2017 года главный инженер группы компаний ВИС (генподрядчик проекта) Алексей Галкин заявлял, что ранее НГХК привлекал заемное финансирование, но с 2017 года переходит на инвестпрограмму «Газпрома», писало агентство экономической информации «Прайм». Сроком окончания строительства Галкин назвал конец 2018 года. С апреля 2017-го в реестре контрактов два договора на 16 млрд рублей на предоставление займов ПАО «Газпром».
Комплекс должен появиться в 30 км от Нового Уренгоя. Он строится с 1994 года и возводится для переработки газа с Уренгойского газоконденсатного месторождения. Продукцией производства станет полиэтилен, широкая фракция углеводородов и метановая фракция.
Несмотря на то, что НГХК еще не работает, у него множество контрактов на обслуживание. Например, обслуживание в зале официальных делегаций аэропорта газовой столицы на 330 тысяч рублей или на предоставление услуг Интернета и кабельного телевидения в гостинице «Кристалл», на поставку Toyota Camry. НГХК также предоставил 362 тысяч рублей Собскому рыбоводному заводу на воспроизведение рыбы. Заводом, напомним, занимается учрежденный правительством Ямала «Инновационно-инвестиционный фонд».