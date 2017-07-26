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Главные новости Пермского края
19:15  26 июля 2017 0

В Перми ждут министра здравоохранения РФ

Министр здравоохранения Вероника Скворцова на Ямале, скворцова вероника
В краевом минздраве не опровергают, но и не подтверждают визит высокой гостьиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в скором времени может посетить Пермь. Программа ее визита пока неизвестна.

О том, что глава российского Минздрава намерена приехать в Пермь с рабочим визитом, в эфире «Эха Перми» заявил заслуженный врач России Ильдар Миннуллин, который оценивал состояние скорой помощи в крае. Он предложил создать в регионе специализированные отделения, в которых пациентам в течение суток поставят диагноз. На вопрос ведущего, приедет ли в Прикамье Вероника Скворцова, собеседник ответил утвердительно.

В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» сказали, что пока у них нет информации о приезде федерального министра, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что визит все же состоится.

В этом году в Пермь уже приезжали министр транспорта РФ Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минсвязи Николай Никифоров и ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов. Также ожидался визит министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, но вместо него приехал заместитель — Леонид Ставицкий.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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