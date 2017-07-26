В Перми ждут министра здравоохранения РФ

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в скором времени может посетить Пермь. Программа ее визита пока неизвестна.
О том, что глава российского Минздрава намерена приехать в Пермь с рабочим визитом, в эфире «Эха Перми» заявил заслуженный врач России Ильдар Миннуллин, который оценивал состояние скорой помощи в крае. Он предложил создать в регионе специализированные отделения, в которых пациентам в течение суток поставят диагноз. На вопрос ведущего, приедет ли в Прикамье Вероника Скворцова, собеседник ответил утвердительно.
В краевом минздраве корреспонденту «URA.RU» сказали, что пока у них нет информации о приезде федерального министра, однако источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что визит все же состоится.
В этом году в Пермь уже приезжали министр транспорта РФ Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минсвязи Николай Никифоров и ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» Михаил Абызов. Также ожидался визит министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, но вместо него приехал заместитель — Леонид Ставицкий.