Чем известен пермский оборонный завод, попавший под санкции США и Евросоюза

На пермском Научно-производственном объединении «Искра» меняется руководство: трудовой договор с прежним директором Сергеем Юрасовым, возглавлявшим общество с 2020 года, был расторгнут 20 октября 2025 года. Чем известно это пермское предприятие, что выпускает и какова его история — в материале URA.RU.

История завода

Предприятие было основано в 1955 году для разработки и создания образцов ракетной техники, как СКБ-172. Старое название — КБМаш (Конструкторское бюро машиностроения). В начале 1990-х годов НПО «Искра» в кооперации с ведущими машиностроительными предприятиями и НИИ России приступило к проектированию и производству газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций для ПАО «Газпром».

В 2005 году группа специалистов НПО «Искра» была удостоена премии Правительства РФ за создание газоперекачивающих агрегатов. Помимо агрегатов, завод производит продукцию для ракетно-космической отрасли и топливно-энергетического комплекса. В 2024 году предприятие вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

Уставной капитал и финансовые показатели

В 2021 году уставный капитал ПАО НПО «Искра» составлял 1,2 млн рублей. Выручка за 2020 год — 12,4 млрд рублей, убыток — 4,7 млрд рублей. В 2022 году НПО увеличивает уставный капитал на 12 млрд рублей за счет размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 12 млрд штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Общество также отказалось от распределения прибыли и выплаты дивидендов за 2022 год. Причиной послужили годовые убытки завода на сумму 2,7 млрд рублей.

Санкции

В 2023 году НПО «Искра» включено в санкционный список Украины. Тогда же предприятие включено в 11-й санкционный пакет всех стран Евросоюза. Дополнительные санкционные ограничения были введены также для пермских заводов «Машиностроитель», «ОДК — Пермские Моторы», «Пермский пороховой завод». В 2024 году предприятие попало в блокирующий санкционный список США.

Хищения на заводе

В марте 2024 года заместителя гендиректора «Искры» приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Он похитил деньги, незаконно завысив премии работникам предприятия. По данным краевого УФСБ, с июля 2020-го по август 2022 года сотрудник НПО «Искра» распоряжался, чтобы его подчиненный начислял деньги работникам «с условием последующего возврата». Он незаконно завышал им премии, а в бухгалтерию отдавал фиктивные отчеты о достигнутых результатах.

