Цена проезда в автобусах Красновишерска достигла пермской

23 октября 2025 в 14:06
В Красновишерске два автобусных маршрута

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Красновишерске на севере Пермского края власти повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф вырос с 35 до 40 рублей за поездку, то есть сравнялся с ценами в Перми.

«Тариф на перевозку увеличен с 35 рублей до 40 рублей. Стоимость провоза багажа составит 25% от стоимости проезда пассажира», — сообщает о решении думы Красновишерского округа telegram-канал «На местах».

Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября.

