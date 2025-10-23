Цена проезда в автобусах Красновишерска достигла пермской
23 октября 2025 в 14:06
В Красновишерске два автобусных маршрута
В Красновишерске на севере Пермского края власти повысили стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф вырос с 35 до 40 рублей за поездку, то есть сравнялся с ценами в Перми.
«Тариф на перевозку увеличен с 35 рублей до 40 рублей. Стоимость провоза багажа составит 25% от стоимости проезда пассажира», — сообщает о решении думы Красновишерского округа telegram-канал «На местах».
Новые тарифы вступят в силу с 1 ноября.
