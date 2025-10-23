Аналитики раскрыли, каких электроприборов боятся пермяки

Пермяки стараются не оставлять обогреватели включенными, когда уходят их дома Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Перми боятся оставлять включенными обогреватели, когда уходят из дома. По мнению горожан, этот электрический прибор представляет наибольшую опасность, рассказали URA.RU аналитики девелопера Level Group и «Ренессанс страхования».

«По нашим данным, самым опасным бытовым прибором жители Перми считают обогреватель — такой ответ выбрали свыше трети (37%) всех респондентов. На втором месте оказались электроплита и электрический полотенцесушитель (по 15%), а на третьем — кондиционер (14%)», — сообщили в пресс-службе Level Group.