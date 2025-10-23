Аналитики раскрыли, каких электроприборов боятся пермяки
Пермяки стараются не оставлять обогреватели включенными, когда уходят их дома
Жители Перми боятся оставлять включенными обогреватели, когда уходят из дома. По мнению горожан, этот электрический прибор представляет наибольшую опасность, рассказали URA.RU аналитики девелопера Level Group и «Ренессанс страхования».
«По нашим данным, самым опасным бытовым прибором жители Перми считают обогреватель — такой ответ выбрали свыше трети (37%) всех респондентов. На втором месте оказались электроплита и электрический полотенцесушитель (по 15%), а на третьем — кондиционер (14%)», — сообщили в пресс-службе Level Group.
В топ самых безопасных приборов попали WI-FI-роутер (41%), микроволновая печь (19%) и робот-пылесос (18%). Эту технику чаще всего пермяки оставляют включенной, когда никого нет дома.
