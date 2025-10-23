Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Аналитики раскрыли, каких электроприборов боятся пермяки

Пермяки считают обогреватели опасными
23 октября 2025 в 14:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермяки стараются не оставлять обогреватели включенными, когда уходят их дома

Пермяки стараются не оставлять обогреватели включенными, когда уходят их дома

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жители Перми боятся оставлять включенными обогреватели, когда уходят из дома. По мнению горожан, этот электрический прибор представляет наибольшую опасность, рассказали URA.RU аналитики девелопера Level Group и «Ренессанс страхования».

«По нашим данным, самым опасным бытовым прибором жители Перми считают обогреватель — такой ответ выбрали свыше трети (37%) всех респондентов. На втором месте оказались электроплита и электрический полотенцесушитель (по 15%), а на третьем — кондиционер (14%)», — сообщили в пресс-службе Level Group.

В топ самых безопасных приборов попали WI-FI-роутер (41%), микроволновая печь (19%) и робот-пылесос (18%). Эту технику чаще всего пермяки оставляют включенной, когда никого нет дома.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал