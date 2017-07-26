Специалисты NASA обнаружили, что в Солнечной системе комет с ядром более километра в семь раз больше, чем было известно ранее. Открытие было сделано благодаря космическому инфракрасному телескопу WISE.
Кометы попадают в Солнечную систему из огромного, расположенного по ее окраинам Облака Оорта. При этом небесные тела подлетают к Земле в семь раз чаще, чем ранее предполагали ученые, сообщает «Федеральное агентство новостей». В частности, телескоп WISE засек 164 кометы, почти треть из которых оказалась гигантскими. Средний размер кометы составляет 2,1 км — таким образом, столкновения с ними гораздо опаснее, чем считалось ранее.
Как уточняет телеканал 360, кометы из облака Оорта могут быть обломками, которые образовались во время формирования Солнечной системы. Согласно одной из теорий именно они принесли воду на Землю.