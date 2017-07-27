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27 июля 2017
26 июля 2017
08:25  27 июля 2017 0

Российские авиакомпании придумали новый способ остановить утечку кадров

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, приборная панель, кабина пилота
Авиакомпания «Россия» готовит письмо авиационным властям Бермудских острововФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские авиакомпании ищут новые способы приостановить утечку кадров из страны. На этот раз авиакомпания «Россия» готовит письмо авиационным властям Бермудских островов с просьбой не подтверждать валидацию пилотских свидетельств РФ.

Для удержания летного состава в РФ, также авиакомпания «Россия» собирается проанализировать данные об уволенных сотрудниках «в соответствии с их подготовкой на определенный тип воздушного судна». Потом их передадут «в службу развития персонала для привлечения летного состава». Проверять будут и людей, которые во время отпуска по уходу за ребенком одновременно подрабатывают за рубежом, сообщает «Коммерсант».

На данный момент из российских авиакомпаний в страны Азии ушли более 300 командиров воздушных судов и инструкторов. Причина, по словам пилотов, в плохих условиях труда и большом разрыве в зарплате. В связи с этой ситуацией глава Росавиации Александр Нерадько отправил в российские авиакомпании телеграммы с просьбой до 15 июня сообщить количество уволившихся для выезда на работу за рубеж пилотов за прошедшие 2,5 года. Тогда же Росавиация перестала отвечать на запросы КНР о валидации российских пилотских свидетельств.

В начале июня, для разрешения ситуации, «Аэрофлот» решил ввести единоразовые выплаты во время трудоустройства. Командирам — 650 000 рублей, второй пилот получит на 300 000 рублей меньше.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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