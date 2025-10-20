Логотип РИА URA.RU
В Европе обнажился раскол из-за трибунала против России

21 октября 2025 в 01:13
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Венгрия и Словакия отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по созданию трибунала против России. Внешнеполитические ведомства обеих стран официально уведомили руководство ЕС о своем решении, тем самым внеся раскол между государствами, которым навязывают соответствующую стратегию. 

«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — уточнил ТАСС со ссылкой на собственный источник в европейских дипломатических кругах. Таким образом правительства Венгрии и Словакии отстаивают национальные интересы и необходимость поддерживать диалог с Москвой. 

Ранее 25 государств Евросоюза (ЕС) выразили намерение присоединиться к созданию специального трибунала по делу России по Украине. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

