В Европе обнажился раскол из-за трибунала против России
Венгрия и Словакия озвучили четкую позицию в отношении России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Венгрия и Словакия отказались присоединяться к инициативе Евросоюза по созданию трибунала против России. Внешнеполитические ведомства обеих стран официально уведомили руководство ЕС о своем решении, тем самым внеся раскол между государствами, которым навязывают соответствующую стратегию.
«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — уточнил ТАСС со ссылкой на собственный источник в европейских дипломатических кругах. Таким образом правительства Венгрии и Словакии отстаивают национальные интересы и необходимость поддерживать диалог с Москвой.
Ранее 25 государств Евросоюза (ЕС) выразили намерение присоединиться к созданию специального трибунала по делу России по Украине. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.
