Свыше 10 БПЛА атаковали регионы России
21 октября 2025 в 01:25
Фото: © URA.RU
За последние три часа средствами ПВО были сбиты 14 украинских БПЛА в различных регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны.
