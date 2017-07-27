На Ямале жителям запрещают ездить на лодках из-за ЧП

Часть реки Оби закрывают для жителей Ямала из-за работы авиации на тушении пожаров. Техника будет забирать там воду. «27-28 июля и вплоть до особого распоряжения полоса забора воды на реке в районе поселка Горнокнязевска под Салехардом будет закрыта для маломерных частных плавсредств (лодок). Участок реки не является судоходным, но местные жители использует его в своих целях. Оградительные посты будут установлены в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ямала.
По данным на 27 июля, горит свыше 22 тысяч гектаров тундры и леса. Напомним, в среду, 26 июля, было 18 тыс. гектаров, — площадь пожаров растет.
«Всего задействовано свыше 620 человек личного состава подразделений, 17 бортов авиации. С учетом объемов сливов авиации Авиалесохраны за сутки на лесной фонд и тундру сброшено порядка 1000 тонн воды. Частота вылетов будет увеличиваться», — рассказывают окружные власти.
В правительстве добавили, что на Ямал прилетит еще один самолет-амфибия Бе-200. Это будет уже второй подобный борт в регионе. На Ямал также прибудут 100 десантных пожарных из Улан-Удэ. Ранее прибыли тюменские спасатели, а также 110 человек федерального резерва Рослесхоза.
Режим ЧС из-за возгораний был введен на Ямале 23 июля.