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Главные новости Ямала
15:04  27 июля 2017 0

На Ямале жителям запрещают ездить на лодках из-за ЧП

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, тушение огня
На Ямал прибудут пожарные из Улан-Удэ, чтобы помочь в тушении пожаровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть реки Оби закрывают для жителей Ямала из-за работы авиации на тушении пожаров. Техника будет забирать там воду. «27-28 июля и вплоть до особого распоряжения полоса забора воды на реке в районе поселка Горнокнязевска под Салехардом будет закрыта для маломерных частных плавсредств (лодок). Участок реки не является судоходным, но местные жители использует его в своих целях. Оградительные посты будут установлены в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ямала.

По данным на 27 июля, горит свыше 22 тысяч гектаров тундры и леса. Напомним, в среду, 26 июля, было 18 тыс. гектаров, — площадь пожаров растет.

«Всего задействовано свыше 620 человек личного состава подразделений, 17 бортов авиации. С учетом объемов сливов авиации Авиалесохраны за сутки на лесной фонд и тундру сброшено порядка 1000 тонн воды. Частота вылетов будет увеличиваться», — рассказывают окружные власти.

В правительстве добавили, что на Ямал прилетит еще один самолет-амфибия Бе-200. Это будет уже второй подобный борт в регионе. На Ямал также прибудут 100 десантных пожарных из Улан-Удэ. Ранее прибыли тюменские спасатели, а также 110 человек федерального резерва Рослесхоза.

Режим ЧС из-за возгораний был введен на Ямале 23 июля.

Юлия Фролова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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