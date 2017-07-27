Число больных менингитом детей в Тюмени выросло за день на четверть

16:08 27 июля 2017 1

Число детей с серозным менингитом в Тюмени достигло 55 Фото: Николай Бастриков

Количество детей с диагнозом «серозный менингит энтеровирусной этиологии», госпитализированных в Тюменскую областную инфекционную больницу, возросло к четвергу, 27 июля до 55 человек. Об этом заявила на пресс-конференции главврач стационара Ольга Черкасова.

Причиной увеличения заболеваемости она назвала установившуюся теплую погоду, благодаря которой юные тюменцы стали чаще купаться в водоемах. «Смотрю в окно, на прогноз и боюсь, — сказала Ольга Черкасова. — Потом говорю с пациентами и они рассказывают, что в выходные съездили, искупались, а мы отмечаем рост заболеваемости». Еще накануне в среду, 26 июля врачи говорили о 44 заболевших серозным менингитом детях, находящихся в тюменской областной «инфекционке».

На пресс-конференции были озвучены условия, при которых можно говорить о вспышке заболевания. Для этого в одном коллективе должно быть пять одновременно заболевших менингитом. Чтобы детский сад закрыли на карантин, необходимо, чтобы половина занимающихся слегла с менингитом. Пока, заверили представители инфекционной больницы и департамента здравоохранения региона, нет ни вспышек серозного менингита, ни закрытых на карантин детсадов.

В областной «инфекционке» юные пациенты с родителями лежат в закрытых боксах фото — Николай Бастриков

При этом врачи инфекционной больницы настаивают: серозный менингит — неопасная болезнь, все случаи заканчиваются выздоровлением, а осложнений для здоровья юных пациентов нет. Несмотря на это, срок пребывания детей в больнице достигает двух недель и более.

Руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, напротив, заявила уже на своей пресс-конференции в четверг, 27 июля о стабилизации заболеваемости. «Нет тяжелых случаев заболевания, все случаи заканчиваются выздоровлением, нет распространения в детских садах, очаги семейные, — перечислила позитивные тенденции Шарухо. — За последнюю неделю нет прироста заболеваемости энтеровирусной инфекции. Ситуация прогнозируемая и находится под полным контролем».

По данным Роспотребнадзора, волна менингита у детей началась в 2017 году со вспышки в селе Тюнево Нижнетавдинского района. Тогда из-за 28 подтвержденных случаев энтеровирусной инфекции останавливали работу детского сада и школы.

Всего по данным Роспотребнадзора, в 2015 году в Тюменской области был 91 случай болезни за весь год, в 2016 — 214 случаев, а в этом году около 200. В региональном департаменте здравоохранения называют другие цифры: около 300 госпитализированных с серозным менингитом в 2014 году, более 200 — в 2015 году и до ста детей в 2016-м. Разницу в цифрах Ольга Черкасова объяснила разными методами подсчета числа заболевших.