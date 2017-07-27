В Нижневартовске в центре города расстреляли трех человек

В четверг, 27 июля, в Нижневартовске недалеко от торгового центра «Городок» произошла перестрелка, в результате которой ранения получили не менее трех человек.
По словам очевидцев, сначала с места ЧП увезли двух раненых. У одного мужчины, предположительно, зафиксировано ранение в голову, у другого участника конфликта — пулевое ранение в бок.
После стрельбы не пострадавшие участники конфликта ретировалась с места ЧП на автомобилях. Позже стало известно, что всего в драке пострадали три человека, которые получили ранения из травматического оружия и были доставлены в больницу, пишет nv86.ru.
Проводится проверка по факту применения оружия.