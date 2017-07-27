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Главные новости Ямала
17:24  27 июля 2017 0

Медведев предложил заморозить арктические проекты из-за нехватки денег

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предложил отложить неважные арктические проектыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что часть арктических проектов должны быть отложены на более поздний срок. Он предложил определить наиболее и наименее приоритетные в целях экономии бюджета.

«Там, где не хватает ресурсов, а там ресурсы действительно требуются огромные, естественно, нужно определение приоритетов. Что-то нужно переносить на более поздний срок. Обсудим, какие проекты получат поддержку в следующие три года», — сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019—2020 годов в части обеспечения программ развития регионов, передает ТАСС.

В конце июня РБК сообщало, что расходы на программу развития Арктики будут сокращены в 17 раз до 12 млрд рублей — такое решение принято в том числе и после совещания в Сабетте.

Отметим, на сайте правительства РФ размещена программа социально-экономического развития Арктики. Там указано, что вторым по объему господдержки регионом является Ямал, в котором осуществляется строительство объектов морского порта Сабетта.

Юлия Фролова
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