Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что часть арктических проектов должны быть отложены на более поздний срок. Он предложил определить наиболее и наименее приоритетные в целях экономии бюджета.
«Там, где не хватает ресурсов, а там ресурсы действительно требуются огромные, естественно, нужно определение приоритетов. Что-то нужно переносить на более поздний срок. Обсудим, какие проекты получат поддержку в следующие три года», — сказал он на совещании о расходах федерального бюджета на 2018 и на плановый период 2019—2020 годов в части обеспечения программ развития регионов, передает ТАСС.
В конце июня РБК сообщало, что расходы на программу развития Арктики будут сокращены в 17 раз до 12 млрд рублей — такое решение принято в том числе и после совещания в Сабетте.
Отметим, на сайте правительства РФ размещена программа социально-экономического развития Арктики. Там указано, что вторым по объему господдержки регионом является Ямал, в котором осуществляется строительство объектов морского порта Сабетта.