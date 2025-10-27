Популярный рынок деликатесов в Салехарде отремонтирует поставщик живых цветов

Рынок известен у туристов своими деликатесами Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Салехарда (в лице ООО «Полярный круг») нашла подрядчика на капитальный ремонт второго этажа крытого рынка «Дары Ямала», где заказчик планирует обустроить места для торговли ямальскими сувенирами и одеждой. По итогам закупок, победил предприниматель Иван Ермолаев, который регулярно поставляет живые цветы в окружную администрацию.

Как следует из аукционной документации, имеющейся в распоряжении агентства, капитальным ремонтом здания универсального розничного рынка «Дары Ямала» в Салехарде займется предприниматель Иван Ермолаев. В ходе торгов он снизил начальную стоимость закупки с 14,9 млн рублей до 12,6 млн рублей. Всего в аукционе участвовали шесть потенциальных подрядчиков. В их числе, как следовало из условий тендера, только представители малого и среднего предпринимательства. Непосредственный заказчик — ООО «Полярный круг», учрежденное городской администрацией.

По данным системы СБИС, ИП «Ермолаев» находится в Салехарде. Бизнесмен занимается строительством жилых и нежилых зданий. Неоднократно выигрывал торги на поставку живых цветов в управление делами правительства Ямала. Кроме этого, выполнял заказ на капитальный ремонт здания окружного УФСИН.

Продолжение после рекламы