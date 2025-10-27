Полиция в ЯНАО провела массовые задержания и депортацию нелегальных мигрантов

Полиция составила 135 административных протоколов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские Нового Уренгоя выявили 135 административных правонарушений среди иностранных граждан в ходе масштабной операции «Нелегал-2025». С 13 по 22 октября в городе проходила комплексная оперативно-профилактическая операция по противодействию незаконной миграции. Итоги мероприятия обнародовала пресс-служба окружной полиции.

«В дежурную часть ОМВД России по Новому Уренгою за время проведения операции доставлено 350 иностранных граждан, каждый из которых сфотографирован, дактилоскопирован, бутоскопирован», — говорится в релизе полиции. Основной задачей операции стало выявление лиц, нарушающих миграционное законодательство.

Правоохранители выясняли, имеются ли у прибывших разрешения на пребывание в России и трудовую деятельность, а также проверили их по всем информационным учетам. «В рамках операции выявлено 17 адресов с массовой постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства, по одному из них возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ», — отметили в пресс-службе УМВД.

Продолжение после рекламы

В результате проверок сотрудники полиции установили 12 граждан, превысивших разрешенный срок пребывания на территории РФ. Десяти из них назначено наказание в виде административного штрафа размером двух тысяч рублей и самостоятельного контролируемого выезда за пределы страны. В отношении еще двух иностранных граждан принято решение об административном выдворении в принудительном порядке с содержанием в специальном учреждении ОМВД России «Пуровский». Кроме того, по итогам рейда четыре иностранца получили решения о сокращении срока временного пребывания в России.