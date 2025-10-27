Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Ямалец получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет

27 октября 2025 в 12:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участие в сговоре, крупный размер наркотиков накрутили курьеру солидный срок

Участие в сговоре, крупный размер наркотиков накрутили курьеру солидный срок

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде суд приговорил к 10 годам лишения свободы закладчика наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима. 

«Установлено, что в мае текущего года мужчина вступил в преступный сговор в сети „Интернет“ с неустановленным лицом с целью осуществления деятельности по незаконному сбыту наркотиков на территории Салехарда», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. 

Как отмечает источник, по указанию так называемого куратора курьер забрал на территории города сверток с расфасованным наркотическим средством, после чего попытался обустроить тайник для дальнейшего распространения запрещенного вещества. Однако на этом этапе его задержали сотрудники полиции.

Продолжение после рекламы

Суд признал салехардца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.  Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал