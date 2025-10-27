Ямалец получил 10 лет колонии за попытку сбыта наркотиков через интернет
Участие в сговоре, крупный размер наркотиков накрутили курьеру солидный срок
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде суд приговорил к 10 годам лишения свободы закладчика наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.
«Установлено, что в мае текущего года мужчина вступил в преступный сговор в сети „Интернет“ с неустановленным лицом с целью осуществления деятельности по незаконному сбыту наркотиков на территории Салехарда», — сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
Как отмечает источник, по указанию так называемого куратора курьер забрал на территории города сверток с расфасованным наркотическим средством, после чего попытался обустроить тайник для дальнейшего распространения запрещенного вещества. Однако на этом этапе его задержали сотрудники полиции.
Суд признал салехардца виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
