На подъезде к Ноябрьску водитель Toyota улетел в кювет. Фото
Водитель получил травмы (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) произошло ДТП — легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Авария случилась вечером 26 октября около 17:20. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota, не учел дорожные и метеоусловия, сообщают в окружной Госавтоинспекции.
Водитель не учел сложных дорожных условий
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО, t.me.
«26 октября около 17 часов 20 минут на автодороге подъезд к Ноябрьску произошло ДТП. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем „Toyota“, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся», — пишут авторы ведомственного telegram-канала. Водитель жив, ему оказали медпомощь.
Ранее, 20 октября, на трассе Сургут — Салехард неподалеку от Ноябрьска произошло еще одно серьезное ДТП: водитель автомобиля Hyundai Solaris также не справился с управлением, выехал с дороги и упал в реку. В результате аварии пострадал мужчина 1978 года рождения, его госпитализировали в больницу Ноябрьска.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!