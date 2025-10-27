Водитель получил травмы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На подъезде к Ноябрьску (ЯНАО) произошло ДТП — легковой автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Авария случилась вечером 26 октября около 17:20. По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, находясь за рулем автомобиля Toyota, не учел дорожные и метеоусловия, сообщают в окружной Госавтоинспекции.

Водитель не учел сложных дорожных условий Фото: Госавтоинспекция ЯНАО, t.me.

«26 октября около 17 часов 20 минут на автодороге подъезд к Ноябрьску произошло ДТП. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем „Toyota“, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся», — пишут авторы ведомственного telegram-канала. Водитель жив, ему оказали медпомощь.