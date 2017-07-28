Частица мощей святого Николая Чудотворца, пребывавшая на территории России с конца мая, сегодня будет отправлена к месту постоянного хранения — в итальянский Бари. Специальный рейс вылетит в Италию из аэропорт, а Пулково.
Церемонию провода святыни к месту постоянного хранения возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС. Торжественное богослужение начнется в 10:00 по местному времени в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.
После этого святыню отправят в Бари, где мощи хранились 930 лет, ни разу не покидая стен местного монастыря, пишет «Национальная служба новостей».
Отметим, за время пребывания в России святыне поклонились порядка 2,5 млн человек. Согласно данным опросов, о которых ранее писало «URA.RU», приложиться к чудотворным мощам святого Николая хотели бы 70% россиян.