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28 июля 2017
27 июля 2017
04:37  28 июля 2017 0

Николай Чудотворец покидает Россию

Вокруг очереди к Храму Христа Спасителя. Москва, храм христа спасителя, хсс, пречистенская набережная, москва-река
Два месяца к святыне ежедневно приходили тысяч верующихФото: Владимир Андреев © URA.RU

Частица мощей святого Николая Чудотворца, пребывавшая на территории России с конца мая, сегодня будет отправлена к месту постоянного хранения — в итальянский Бари. Специальный рейс вылетит в Италию из аэропорт, а Пулково.

Церемонию провода святыни к месту постоянного хранения возглавит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает ТАСС. Торжественное богослужение начнется в 10:00 по местному времени в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

После этого святыню отправят в Бари, где мощи хранились 930 лет, ни разу не покидая стен местного монастыря, пишет «Национальная служба новостей».

Отметим, за время пребывания в России святыне поклонились порядка 2,5 млн человек. Согласно данным опросов, о которых ранее писало «URA.RU», приложиться к чудотворным мощам святого Николая хотели бы 70% россиян.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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