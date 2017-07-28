США потратит на постройку стены с Мексикой свыше полутора миллиардов долларов

На строительство «стены Трампа» в США потратят 1,6 млрд долларов. Возведение ограждения на границе Америки с Мексикой одобрило большинство членов Конгресса, сообщает портал «Экономика сегодня».
Закон о строительстве стены между Мексикой и США поддержало 230 американских депутатов, против выступили 196. Деньги на реализацию законопроекта получит Пентагон и другие ведомства, обеспечивающие нацбезопасность страны.
Во время предвыборной компании Дональд Трамп обещал построить стену на американско-мексиканской границе для снижения уровня преступности в США. Это вызвано тем, что Мексика является второй страной мира по количеству убийств после Сирии, передает агентство Nation News.