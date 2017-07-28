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28 июля 2017
27 июля 2017
08:11  28 июля 2017 0

США потратит на постройку стены с Мексикой свыше полутора миллиардов долларов

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп обещал посторить стену на границе с Мексикой во время выборовФото: depositphotos.com © URA.RU

На строительство «стены Трампа» в США потратят 1,6 млрд долларов. Возведение ограждения на границе Америки с Мексикой одобрило большинство членов Конгресса, сообщает портал «Экономика сегодня».

Закон о строительстве стены между Мексикой и США поддержало 230 американских депутатов, против выступили 196. Деньги на реализацию законопроекта получит Пентагон и другие ведомства, обеспечивающие нацбезопасность страны.

Во время предвыборной компании Дональд Трамп обещал построить стену на американско-мексиканской границе для снижения уровня преступности в США. Это вызвано тем, что Мексика является второй страной мира по количеству убийств после Сирии, передает агентство Nation News.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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