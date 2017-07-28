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Главные новости Тюменской области
13:31  28 июля 2017 1

«Мама была пьяна»? Тюменская скорая не успела спасти двухмесячного ребенка

Клипарт. Детское насилие, куклы, детское насилие
К моменту приезда врачей малыш был уже мертвФото: Анна Майорова © URA.RU

В тюменском поселке врачи, приехавшие на вызов матери, констатировали смерть малыша. Гибель младенца вызвала подозрение у СК и у пользователей соцсетей.

Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июля, в поселке Тарманы под Тюменью. Женщина вызвала скорую своему двухмесячному ребенку. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша. Следов насилия на теле ребенка не было, рассказали URA.RU в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Также в ведомстве сообщили, что ребенок был недоношенным. Следователи проводят проверку по факту смерти.

В соцсетях пользователи высказали другую версию произошедшего. По словам анонима, который первым сообщил об этом случае, мама ребенка была пьяна, а врачи констатировали, что ребенок умер еще за полчаса до их приезда

Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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