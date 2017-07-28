В тюменском поселке врачи, приехавшие на вызов матери, констатировали смерть малыша. Гибель младенца вызвала подозрение у СК и у пользователей соцсетей.
Инцидент произошел вечером в четверг, 27 июля, в поселке Тарманы под Тюменью. Женщина вызвала скорую своему двухмесячному ребенку. Приехавшие врачи констатировали смерть малыша. Следов насилия на теле ребенка не было, рассказали URA.RU в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Также в ведомстве сообщили, что ребенок был недоношенным. Следователи проводят проверку по факту смерти.
В соцсетях пользователи высказали другую версию произошедшего. По словам анонима, который первым сообщил об этом случае, мама ребенка была пьяна, а врачи констатировали, что ребенок умер еще за полчаса до их приезда