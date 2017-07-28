{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:27  28 июля 2017 0

Свердловский чиновник осужден на три года за аферу с землей

Константин Сурин выдал землю десяти людям, не имевшим на нее праваФото: news-burg.ru

Вынесен приговор заместителю главы города Сысерти в Свердловской области Константину Сурину. Высокопоставленный чиновник признан виновным в махинациях с землей.

«Чиновник приговорен к трем годам колонии-поселения. Он обвинялся по десяти эпизодам статьи „превышение должностных полномочий“. Ранее по нашему ходатайству он был отстранен от занимаемой должности и с него была взята подписка о невыезде», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

По данным следствия, в 2013 году Сурин подписал 10 подложных выписок из хозяйственных книг с недостоверной информацией о наличии у граждан прав на землю. Таким образом он причинил ущерб бюджету Сысертского городского округа на 17 миллионов рублей. Как установило следствие позднее, никто из этих десяти не имел права на получение бесплатной земли.

«При этом, в числе данных граждан оказались отец чиновника и ряд знакомых обвиняемому лиц», — добавила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров