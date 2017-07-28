Свердловский чиновник осужден на три года за аферу с землей

Вынесен приговор заместителю главы города Сысерти в Свердловской области Константину Сурину. Высокопоставленный чиновник признан виновным в махинациях с землей.
«Чиновник приговорен к трем годам колонии-поселения. Он обвинялся по десяти эпизодам статьи „превышение должностных полномочий“. Ранее по нашему ходатайству он был отстранен от занимаемой должности и с него была взята подписка о невыезде», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
По данным следствия, в 2013 году Сурин подписал 10 подложных выписок из хозяйственных книг с недостоверной информацией о наличии у граждан прав на землю. Таким образом он причинил ущерб бюджету Сысертского городского округа на 17 миллионов рублей. Как установило следствие позднее, никто из этих десяти не имел права на получение бесплатной земли.
«При этом, в числе данных граждан оказались отец чиновника и ряд знакомых обвиняемому лиц», — добавила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.