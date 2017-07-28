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28 июля 2017
15:36  28 июля 2017 0

Соцсети рассмешило дорогое белье Медведева: «Мамы так подписывали трусы детям». ФОТО

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев из-за фотографии стал героем соцсетейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи соцсетей активно обсуждают фото премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором, благодаря просвечивающей белой рубашке, можно заметить резинку от трусов бренда Cаlvin Klein.

Фото главы правительства РФ опубликовано в «Твиттере» пользователем Zn_Portnova. Изображение сопровождает подпись: «Импортозамещение не канает».

Картинку сразу же стали использовать для мемов, люди начали шутить над маркой трусов и заменять ее другими надписями, например: «Помогите», «Спасите меня». Другие пользователи вспомнили свои истории с надписями на трусах. «Только я подумал, что они у него подписаны так, как раньше мамы подписывали трусы детям, которые в пионерлагерь ехали», — написал пользователь с ником OraclePigFuntik. Другие предположили, что трусы у премьера вообще китайские. «Наверное еще и из „Али“», — пошутил sergiy2605.

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Фото: соцсети

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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