Пользователи соцсетей активно обсуждают фото премьер-министра Дмитрия Медведева, на котором, благодаря просвечивающей белой рубашке, можно заметить резинку от трусов бренда Cаlvin Klein.
Фото главы правительства РФ опубликовано в «Твиттере» пользователем Zn_Portnova. Изображение сопровождает подпись: «Импортозамещение не канает».
Картинку сразу же стали использовать для мемов, люди начали шутить над маркой трусов и заменять ее другими надписями, например: «Помогите», «Спасите меня». Другие пользователи вспомнили свои истории с надписями на трусах. «Только я подумал, что они у него подписаны так, как раньше мамы подписывали трусы детям, которые в пионерлагерь ехали», — написал пользователь с ником OraclePigFuntik. Другие предположили, что трусы у премьера вообще китайские. «Наверное еще и из „Али“», — пошутил sergiy2605.