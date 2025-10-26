«Ответ на «Томагавки»: военный эксперт рассказал, долетит ли «Буревестник» до США

«Буревестник» может пролететь половину экватора Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Новый ракетный комплекс «Буревестник», об успешных испытаниях которого заявил президент России Владимир Путин, является ответом на угрозы по размещению американских крылатых ракет «Томагавк» на территории Украины и вполне способна долететь до США. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с URA.RU.

«И вот ответ наш на размещение „Томагавков“ — это как раз ракета „Буревестник“, которая в состоянии долететь до территории США и поразить ту цель, которая, в общем то, ей предназначена. Судя по заявлению начальника генерального Штаба генерала армии [Валерия] Герасимова, ракета пролетела на испытаниях 14 тысяч километров, но имеет гораздо больший потенциал. Ну, я так думаю, что 20 тысяч она может пролететь, а если 20 тысяч — это половина экватора, то, по сути, она может поразить цель, что называется, с любой стороны», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU.

Он подчеркнул, что эта ракета уникальная, поскольку может маневрировать и обходить всю оборону противника, при этом попадая точно в цель. По словам эксперта, в ближайшие 5-10 лет в мире ничего подобного не появится.

При этом, подчеркнул Кнутов, Москва выступает резко против размещения «Томагавков» на Украине. Если это и впрямь произойдет, то станет «некорректным и грубым» вызовом всей России. И Россия даст ответ, отметил эксперт.

Ранее Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что аналогов ей нет во всем мире. Президент поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову разработать инфраструктуру для размещения данных ракет.