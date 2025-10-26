«Ответ на «Томагавки»: военный эксперт рассказал, долетит ли «Буревестник» до США
«Буревестник» может пролететь половину экватора
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Новый ракетный комплекс «Буревестник», об успешных испытаниях которого заявил президент России Владимир Путин, является ответом на угрозы по размещению американских крылатых ракет «Томагавк» на территории Украины и вполне способна долететь до США. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с URA.RU.
«И вот ответ наш на размещение „Томагавков“ — это как раз ракета „Буревестник“, которая в состоянии долететь до территории США и поразить ту цель, которая, в общем то, ей предназначена. Судя по заявлению начальника генерального Штаба генерала армии [Валерия] Герасимова, ракета пролетела на испытаниях 14 тысяч километров, но имеет гораздо больший потенциал. Ну, я так думаю, что 20 тысяч она может пролететь, а если 20 тысяч — это половина экватора, то, по сути, она может поразить цель, что называется, с любой стороны», — сказал Юрий Кнутов в разговоре с URA.RU.
Он подчеркнул, что эта ракета уникальная, поскольку может маневрировать и обходить всю оборону противника, при этом попадая точно в цель. По словам эксперта, в ближайшие 5-10 лет в мире ничего подобного не появится.
При этом, подчеркнул Кнутов, Москва выступает резко против размещения «Томагавков» на Украине. Если это и впрямь произойдет, то станет «некорректным и грубым» вызовом всей России. И Россия даст ответ, отметил эксперт.
Ранее Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он подчеркнул, что аналогов ей нет во всем мире. Президент поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову разработать инфраструктуру для размещения данных ракет.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил о желании получить у США их крылатые ракеты «Томагавк». Он даже ездил в Белый дом в середине октября с намерением выпросить их у американского лидера Дональда Трампа. Однако последний не дал ему четкого ответа, заявив позднее, что подумает над передачей данных ракет. По замыслу, НАТО должны купить у Вашингтона «Томагавки», а затем уже передать их Киеву.
- Иван Иванович26 октября 2025 13:31Наш ответ Трампу, пускай выкусит теперь.