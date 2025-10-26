В России принимаются дополнительные меры по стабилизации рынка топлива

Сергей Цивилев рассказал о подготовке мер для гарантии достаточных предложений на рынке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российские власти намерены в ближайшее время ввести дополнительные меры для обеспечения стабильного предложения топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Мы оперативно приняли ряд мер, включая ограничение экспорта и корректировку демпфера.... Сейчас готовятся и дополнительные меры, чтобы гарантировать достаточное предложение на рынке», — приводит слова Цивилева ТАСС. Он отметил, что ситуация находится под контролем.