Где находится Купянск и чем он важен для победы России на СВО. Карта
Российские военнослужащие окружили город Купянск
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская группировка войск «Запад» окружила город Купянск в Харьковской области, взяла под контроль переправу через реку Оскол и заблокировала украинские подразделения на восточном берегу. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
«На направлении действий группировки войск „Запад“ окружен город Купянск. При этом штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии... с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии блокировали группировку вооруженных сил Украины на левом берегу восточнее Купянска», — сказал Герасимов.
По информации Генштаба, выдвижение российских частей в районе Купянска осложнило положение украинских сил, которые вынуждены перебрасывать резервы на передовую и укреплять коммуникации под постоянной угрозой авиаударов и артиллерии. Военный аналитик Михаил Онуфриенко обратил внимание, что переход контроля над Купянском позволит РФ усилить позиции в регионе и угрожать снабжению ВСУ через Чугуев, а также откроет движение на юг в направлении Изюма и Балаклеи.
Купянск — крупнейший логистический и железнодорожный центр востока Украины, играющий ключевую роль в снабжении войск на линии соприкосновения. Расположение города вблизи границы Белгородской и Луганской областей придает ему стратегическое значение для обеих сторон конфликта, а развитая промышленность и транспортная инфраструктура превращают Купянск в важнейший объект текущей военной обстановки.
