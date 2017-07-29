10:01 29 июля 2017 0

Высылка дипломатов стала ответом на разрабатываемые в США новые антироссийские санкции Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Государственный департамент США выразил России протест в связи с действиями, которые были предприняты в отношении американских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.

«Мы выразили [России] наше сильное разочарование и протест», — приводит ее слова РБК. По словам Науэрт, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и посол США в России Джон Теффт донесли позицию Вашингтона до своих российских коллег.

Ранее МИД России принял решение ввести в отношении Вашингтона ответные ограничительные меры и сократить в стране численность американских дипломатов, а также лишить США доступа к ее посольской даче в Серебряном Бору, напоминает «Русская планета». По данным ряда СМИ, эта мера может вынудить Госдеп США отозвать с территории России более 700 сотрудников.