Легендарный физик Стивен Хокинг считает, что вскоре земляне могут получить сигнал из разумной части космоса, но отвечать на него не следует. Исследователь напоминает, чем закончилась встреча коренных американцев с Колумбом, передает «Московский комсомолец».
Недавно астрономы обнаружили планету Gliese 832c, чья температура схожа с земной. Планета в пять раз больше нашей, и может оказаться домом инопланетной цивилизации. Хокинг призывает коллег и жителей Земли не искать пришельцев ведь исход такой встречи неизвестен, между тем инопланетяне могут оказаться захватчиками и мародерами.
Стивен Хокинг подчеркивает, что чем дальше, тем больше убеждается в том, что другие разумные существа также населяют Вселенную.
Ранее Стивен Хокинг заявил, что президент США Дональд Трамп будет виноват, если Земля превратится в Венеру.