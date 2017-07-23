Всемирно известный физик Стивен Хокинг заявил, что президент США Дональд Трамп будет виноват, если Земля превратится в Венеру, передает Nation News.
Ученый считает, что наша планета скоро может стать такой же «тепличной планетой», как Венера. Если это произойдет, человечество не выживет. Таким образом Хокинг ответил на нежелание Трампа искать компромисс в вопросах климата и на решение Америки выйти из Парижского соглашения.
Средняя температура на Венере — 250 градусов Цельсия. На планету проливаются кислотные дожди, там бушуют кипящие океаны. Точку зрения Хокинга разделяют не все ученые: одни считают, что физик драматизирует, но сходятся во мнении, что климат на Земле все же меняется.