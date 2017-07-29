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29 июля 2017
21:12  29 июля 2017 0

На военном складе взорвались боеприпасы

Бомбы сдетонировали из-за пожараФото: Вадим Ахметов

На территории склада боеприпасов в воинской части Комсомольского района Хабаровского края произошло возгорание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах края.

Пожар начался днем 29 июля в населенном пункте Галичный, где располагается «заглубленный склад с авиационно-ракетным вооружением». Источник отмечает, что из-за огня взрывались боеприпасы.

Известно, что военнослужащие были эвакуированы, а расстояние до ближайших жилых домов составляет три километра. «К тушению пожара планируется привлечь авиацию с водосливными устройствами», — сообщил собеседник РИА «Новости».

По данным «Интерфакса», площадь возгорания составила 52 кв. м. Пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован.

Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре, возникшем в одном из цехов порохового завода в Казани.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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