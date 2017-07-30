11:14 30 июля 2017 0

Скриптонит (в центре) назвал песню коллег провалом Фото: Instagram Гуф

Реперы Тимати (Тимур Юнусов) и Гуф (Алексей Долматов) сняли клип на песню «Поколение». В съемках также поучаствовал Скриптонит (Адииль Жалелов), который перед этим даже не слушал произведение коллег, и очень пожалел об этом после.

Я, конечно, человек практичный, иллюзий не питаю, но вы меня извините, пацаны, это какой-то ****** [провал]», — написал отзыв о песне рэпер Скриптонит. Его слова приводит портал «Медуза». При этом музыкант выразил надежду, что самим музыкантам их произведение понравилось.

«Сколько они предложили Скриптониту за то, что он поздоровается в клипе с Гуфом… Слава Богу, Скрипи с ними не пел это было бы просто горе и большое пятно в его эстрадной истории… Боже, да это комбо», — поддержали музыканта подписчики Гуфа в Instagram.

Сам Гуф после выхода трека написал в соцсети, что он ожидал больше негатива от поклонников: «Приятно видеть, что больше половины из вас вполне адекватные люди. Хейта, конечно, тоже хватает разного, но без него не было бы так интересно все это», — считает музыкант.